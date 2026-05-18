面接の合格フラグなんてものは、最後の最後までアテにならない。投稿を寄せた福岡県の60代男性は、かつて大手住宅メーカーの面接に挑んだ時に、面接官から思わぬ言葉を浴びせられたという。30分ほどの面接は、男性の手応えとしては悪くなかった。むしろ「受け答えに悪戦苦闘することなく」スムーズに進んでいたという。席を立とうとした瞬間に捨て台詞しかし、席を立とうとしたその瞬間、面接官が牙を剥いた。「あんたこの業界向い