面接を受ける前のやり取りで、その会社のヤバい体質が透けて見えることがある。投稿を寄せた埼玉県の50代男性（ITエンジニア／年収450万円）は、転職活動中に遭遇したある会社の対応に呆れ果てたという。当時、数社並行して選考を受けていた男性は、うち1社から無事に内定を獲得したため、他社の面接を断るべく電話連絡を入れたのだが……。（文：篠原みつき）「カチンと来た心を抑えながら……」当然の礼儀として辞退の連絡を入れ