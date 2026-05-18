下半身のコンディション不良のため、故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手（２０）が１７日、Ｇ球場でマシン打撃を再開した。「まだダッシュとかはできていない。投げる、打つはできているので、少しでもレベルアップして帰れるように、いい時間にしていきたいと思います」と前向きに話した。石塚は、泉口のフリー打撃の打球直撃による負傷を受けて４月２１日に１軍緊急昇格を果たすも、２６日に下半身のコンディション不良の