東北４県にまたがる太平洋沿岸部の長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」を活用したウォーキングイベント「みちのく潮風トレイルウォークｉｎ名取ｗｉｔｈポケモンローカルＡｃｔｓ」（環境省など主催、報知新聞社・読売新聞社など後援、日本航空・ＪＴＢ特別協賛）が１７日、宮城県名取市で開かれた。全国から参加した約６００人が約４キロと約８キロのコースに分かれ、東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた閖上地区を歩