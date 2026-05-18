女優の原菜乃華（２２）、ジュニア「ＡＣＥｅｓ」の作間龍斗（２３）が、映画「ないものねだりの君に光の花束を」（今秋公開、安藤尋監督）にダブル主演することが１７日、分かった。２０２３年ＮＨＫ大河「どうする家康」で豊臣秀頼と、妻・千姫の夫婦役を好演した２人が、映画初共演する。２３年に映画化され、興行収入４５億円超を記録した「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の原作などで知られる、汐見夏衛氏の同