◆関西学生野球春季リーグ戦▽最終節２回戦関大６―０京大（１７日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）関大が京大に連勝し、勝ち点５、１０勝２敗１分けで全校から勝ち点を奪う完全優勝を果たした。２０２３年秋以来、５季ぶり４１度目（旧リーグを含む）の優勝。春季は３１年ぶりの優勝で、３１年ぶり１２度目の全日本大学野球選手権大会（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）出場を決めた。※※※