◆関西六大学野球春季リーグ戦▽最終節２回戦大商大１０―０京産大（１７日・マイネットスタジアム皇子山）大商大が２季ぶり２９度目（旧リーグを含む）の優勝で、９大会連続１６度目の全日本大学選手権出場を決めた。昨秋覇者の京産大に連勝して勝ち点４とし、勝ち点で並んだ龍谷大を勝率で上回った。真鍋慧中堅手（３年）が４安打４打点と活躍した。全日程を終え、最優秀選手賞は、４勝を挙げた大商大・星野世那投手、最優