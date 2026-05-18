◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選▽Ｅブロック代表決定戦札幌静修５ｘ―４酪農学園大とわの森三愛＝延長１０回タイブレーク＝（１７日・札幌麻生）９地区で代表決定戦が行われた。札幌地区では、４連覇を狙う北海が３―０で立命館慶祥に快勝。１番・佐竹徠都（らいと）中堅手（３年）が３戦連発となる本塁打を放つと、最速１４７キロ右腕・森健成（２年）が３安打無四球で公式戦初完封勝利を挙げ、６年連続で地区を突破し