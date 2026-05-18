俳優の原菜乃華、ACEesの作間龍斗が、今秋公開の映画『ないものねだりの君に光の花束を』にW主演することが決定した。人気小説『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で知られる汐見夏衛氏の原作（角川文庫／KADOKAWA刊）をもとに実写化。原と作間は今作が初共演となる。【動画】『ながたんと青と』前半ダイジェスト＆後半見どころが公開すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・染矢影子（そめや・