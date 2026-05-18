【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−3 ヴォルフスブルク（日本時間5月16日／ミラントア・シュタディオン）【映像】塩貝健人、鋭い反転→相手選手2人の間を突破した瞬間ヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、フィジカルと華麗なテクニックで相手選手を翻弄した。入れ替え戦プレーオフ圏内の16位・ヴォルフスブルクは日本時間5月16日、ブンデスリーガ最終節で17位のザンクト・パウリと対戦。ベンチスタートだった