女優原菜乃華（22）と、STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「ACEes」の作間龍斗（23）が、映画「ないものねだりの君に光の花束を」（安藤尋監督、今秋公開）でダブル主演を務めることが18日、明らかになった。NHK連続テレビ小説「あんぱん」で見せた堅実な演技力を持つ原と、日本テレビ系「月夜行路−答えは名作の中に−」など話題作への出演が続く作間。若手実力派の2人で、10代から支持を得る人気小説が実写化する。原作