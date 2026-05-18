中村はウイングハーフとして起用するのがベストか(C)Getty Images一難去ってまた一難。塞いだそばから穴が空く。艱難辛苦の左シャドー問題が勃発している。昨年末、南野拓実が前十字靭帯断裂の大怪我をした後、今年3月のイングランド戦で左シャドーを務めたのは三笘薫だった。2人は個性が異なる選手なので、シンデレラフィットによって穴を埋めたわけではない。ハイプレスやシュートについては南野に一日の長がある一方、スピ