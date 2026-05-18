個々にさまざまな事情を抱えている今大会の日本イレブン。万全とは言い難い中では、指揮官の手腕も勝負の命運を握る(C)Getty Images史上初の“快挙”を狙う日本代表は、今月15日に北中米ワールドカップ（W杯）に向けたメンバー26人を正式に発表。開幕が1か月を切った檜舞台に立つ精鋭たちがついに出揃った。【動画】トッテナムを沈黙させた「“信じられない”ボレー」英メディアも絶賛する三笘薫のゴラッソを見る歴史上初と