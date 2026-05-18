◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人が５盗塁でＤｅＮＡ守備陣をかく乱した。１６日の試合と合わせて７盗塁。ＤｅＮＡは山本がいなくなり、松尾がマスクをかぶる。その弱点をしつこく突いた攻めだった。もちろん点に結びつけられたらベストだったが、今後への布石としては十分だった。売り出し中の浦田が３盗塁。質の高いスチールだった。投手というのは、どれだけけん制を入れても、ホームに