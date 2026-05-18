◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１７節札幌３―０福島（１６日・とうほう・みんなのスタジアム）理想的な展開で勝利をつかんだ福島戦だった。連勝している勢いそのままに前線からプレスをかけ、一方で無駄に攻め続ける訳ではなく、慌てずに好機を伺い、得点を重ねていった。公式記録を見るとシュート数は８対１５で、福島を下回ったのは反省すべき点ではあるが、落ち着いて見ていられる内容だった。シャドー