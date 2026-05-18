◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）完璧なスタートだった。浦田が５回１死一塁で平山の打席の初球に二盗を決めると、その後の５球目。石田裕がモーションに入る前に走り、三盗に成功した。「投手のフォームなどを見て。あと雰囲気とかも感じてです」。７回も二盗を記録し、球団では２０年の増田大以来の１試合３盗塁。チームダントツの今季９盗塁目で、若林が記録した昨季チームトップの数字に早く