◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権最終日（2026年5月17日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）首位と4打差の11位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギーの72で回り、通算イーブンパーで4日間を終えた。ホールアウト時点で28位。先に5アンダーで終了したジャスティ・トーマス（米国）のスコアを上回ることができず優勝は消滅した。最終日は出入りの激しいゴルフになった。前半で1つ伸