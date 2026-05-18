●今村聖奈 今週の騎乗馬・5月16日（土）新潟6Rイヌボウノシオカゼ（15着／6番人気）7Rマダムイグレイン（4着／2番人気）・5月17日（日）新潟5Rスカーレットジーン（9着／12番人気）7Rトラストモアリズム（9着／8番人気）12Rバシリス（10着／3番人気）●河原田菜々 今週の騎乗馬・5月16日（土）新潟1Rユイアンゴロー（10着／12番人気）2Rポッポヘジュセヨ（14着／13番人気）3Rイーリスアスター（10着／13番人気）6