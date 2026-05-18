◇パ・リーグ西武6―3日本ハム（2026年5月17日エスコンF）西武は17日、日本ハムに6―3で逆転勝ちを収め、5月以降では22年9月以来4年ぶりの単独首位に躍り出た。1点を追う7回に代打・岸潤一郎外野手（29）の1号2ランで逆転。さらにタイラー・ネビン内野手（28）も2戦連発の7号2ランを放った。前日に連勝が7で止まっても勢いは失われず、5カード連続の勝ち越しを決めた。底力があるから勢いは失われない。今の西武を象徴す