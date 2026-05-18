2025年6月に開かれた「日本映画週間」＝中国上海市（共同）【上海共同】中国上海で6月に予定される上海国際映画祭で、イベントの一つ「日本映画週間」の開催が今年は見送られることが18日分かった。映画祭の主催者が明らかにした。日本映画週間は4月の北京国際映画祭でも見送られた。台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡り、日中関係が悪化した影響とみられる。昨年11月の高市氏の答弁後、中国