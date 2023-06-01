スポルティングのMF守田英正は北中米ワールドカップのメンバーから落選。ここ１年以上、招集から遠ざかっていたとはいえ、アジア最終予選では主軸としてプレーしていただけに、驚きを与えた、その31歳のMFは、ポルトガル代の名門からの退団が決定。新天地が注目されている。取り沙汰されているのが、世界屈指のメガクラブであるスペインのレアル・マドリーだ。マドリーの専門メディア『Planeta Realmadrid』は、スポルティン