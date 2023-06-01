すすきののビルでダクトに火が入る火事がありました。ビルからは多くの人が避難し、現場は一時、騒然としました。すすきの交差点付近に複数の消防車が集まり、避難した人で騒然としています。火事があったのは、札幌市中央区南4条西3丁目のすすきのにある第3グリーンビルです。2026年5月17日午後8時すぎ、別の現場から戻る途中の消防隊員が大量の煙が上がっているのを目撃しました。警察と消防によりますと、この火事で、地