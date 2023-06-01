◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、佐々木朗希投手（２４）も先発した敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした２回２死一、三塁のチャンスで迎えた２打席目は見逃し三振に倒れた。エンゼルスの先発はグレイソン・ロドリゲス投手（２６）。２４年に１３勝を挙