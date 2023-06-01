◆米大リーグブレーブス８―１レッドソックス（１７日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルーイストパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のブレーブス戦で２試合ぶりにベンチスタートし、最後まで出番なく今季１６度目の欠場となった。外野手がそろっているレッドソックスで吉田は２０試合あった先発出場では６７打数１６安打の打率２割３分９厘だったが、過去１０試合あった代打など途中出場では１０打数