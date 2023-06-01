主導権を握ったのはエリカエクスプレスだった。逃げ候補と目されていたアイサンサンが出遅れ、2枠4番からスッと先手を奪取。道中は淡々とマイペースを刻んだ。直線でもしぶとく脚を伸ばして残り200メートルまで先頭を守っていたが、最後は決め手のある上位勢にかわされて0秒5差の4着。武豊は「この馬の良さを生かすレースができた。よく頑張ってくれた」と奮闘した愛馬をねぎらった。