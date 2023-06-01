土曜の新潟大賞典でJRA重賞15週連続Vを達成した生産者のノーザンファームは、昨年のアスコリピチェーノに続く当レース連覇で通算12勝目。津田朋紀場長は「本当にこの距離では敵なしですよね。素晴らしいパフォーマンスだった。調教師のコンディショニングもそうだし、ジョッキーも一番（この馬の）力の出るレースをしてくれたと思う」と回顧。続けて「パドックで見てもひと回り大人びた体になっていて、円熟味が出てきた感じは