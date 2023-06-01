「アニメプロジェクトin大泉2026」のポスター「ジャパンアニメーション発祥の地」として町づくりを進める東京都練馬区は、アニメのキャラクターや声優らによるショーやステージを楽しめるイベント「アニメプロジェクトin大泉2026」を31日に開催する。練馬区によると、会場は西武池袋線大泉学園駅近くの小中学校や図書館など。入場無料だが「仮面ライダーアギト」役の俳優賀集利樹さんのステージなど、事前抽選への申し込みが必