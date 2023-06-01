日本初のトレインドナースの奮闘を描くNHK連続テレビ小説『風、薫る』は、現在「看護学校編」が展開中だ。第7週から病院での実習がはじまり、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が様々な患者と向き合う姿が描かれた。5月15日に放送された第35話では、わがままな侯爵夫人・千佳子（仲間由紀恵）が入院してきて、これまた一波乱ありそうだ。 参考：朝ドラ『芋たこなんきん』の不変の“革新性”人間愛を描き切った16年前の