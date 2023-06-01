フジテレビ系で放送中の北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の第7話から伊東蒼、平澤宏々路、安藤冶真、染谷隼生、木村舷碁、石田莉子が出演することが決定した。 参考：小林虎之介×伊東蒼、『宙わた』“同窓会”対談『テミス』に感じた優しさと温かさ 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルス