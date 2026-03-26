ラ・リーガは17日、第37節を各地で行い、FW浅野拓磨所属の{[c|マジョルカ}}はレバンテとの直接対決に0-2で敗れ、降格圏19位に転落した。浅野は後半23分から途中出場し、2試合連続でピッチに立った。マジョルカは最終節ですでに降格が決まっている最下位20位のオビエドと対戦し、奇跡の逆転残留を狙う。今節開始時点では8位のソシエダから19位のレバンテまでがわずか勝ち点6差にひしめいていた大混戦のラ・リーガ。今節を終えた