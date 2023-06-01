開催：2026.5.18 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 0 - 6 [フィリーズ] MLBの試合が18日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとフィリーズが対戦した。 パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。 5回表、9番 ジャスティン・クロフォード 初球を打ってショー