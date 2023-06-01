開催：2026.5.18 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 10 - 3 [レッズ] MLBの試合が18日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレッズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。 1回裏、3番 チェース・デローター 2球目を打ってライトス