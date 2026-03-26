開催：2026.5.18 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 1 - 4 [ブルージェイズ] MLBの試合が18日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブルージェイズが対戦した。 タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。 1回表、2番 ウラジーミル・ゲレロ 5球目を打ってレフトスタン