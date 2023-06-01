◇セ・リーグ巨人1―0DeNA（2026年5月17日東京D）巨人の先発・竹丸は6回5安打無失点の好投でリーグトップタイの5勝目を手にした。球団新人で5月までに5勝は15年の高木勇人以来11年ぶりで左腕では07年金刃憲人以来19年ぶり。お立ち台に立つと「最高です！」と声を張り上げた。疲労を考慮して中10日での登板。4回以降は毎回得点圏に走者を背負ったが踏ん張った。1―0の6回は無死一、二塁を切り抜け「（ピンチでは）思った