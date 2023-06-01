◇セ・リーグ巨人1―0DeNA（2026年5月17日東京D）巨人の浦田がプロ初の1試合3盗塁をマークした。5回に左前打で出塁すると、打者・平山の初球で二盗を決め、5球目には三盗にも成功。7回にも二盗を決めた。その後、けん制で刺されたが「投手のフォームとか雰囲気を見ている。（積極的な走塁は）毎日思っている」と汗を拭った。1試合3盗塁は20年の増田大以来6年ぶりでチームの1試合計5盗塁は4年ぶりとなった。