◇セ・リーグDeNA0―1巨人（2026年5月17日東京D）DeNAは今季2度目の同一カード3連敗を喫し、11日ぶりに借金生活に転落した。先発・石田裕が6回1失点と好投したが、打線が5安打無得点と沈黙した。右腕は同学年の竹丸と初の投げ合い。初回の1失点のみの“スミ1”で敗れ「打席にも立って、いい投手だなと感じた。次は負けないように」と力を込めた。巨人戦は今季3戦ともクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）なが