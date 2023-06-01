■ウネリー 2,633円(+500円、+23.4％) ストップ高 ｕｎｅｒｒｙ [東証Ｇ]がストップ高。14日の取引終了後、26年6月期第3四半期累計（25年7月-26年3月）の単独決算を発表した。売上高が36億9100万円（前年同期比34.5％増）、営業利益が3億9300万円（同39.3％増）だったとしており、大幅な増収増益を好感した買いが集まった。同社は人流データによるビッグデータプラットフォームを運営し、広告