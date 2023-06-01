◇関西六大学野球春季リーグ戦第7節2回戦大商大10―0京産大（2026年5月17日マイネットスタジアム皇子山）関西六大学野球は、大商大が京産大を10―0で制して昨春以来2季ぶり29度目（旧リーグ含む）の優勝。全日本大学野球選手権（6月8日開幕、神宮ほか）には9大会連続16度目の出場となる。大商大は2季ぶりの優勝にも歓喜の輪をつくらず、主将で今秋ドラフト候補の春山らは淡々と整列した。「（10―0で）点差もあ