■テラドローン 12,190円(+1,450円、+13.5％) ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ [東証Ｇ]が4日ぶり急反騰。14日の取引終了後、サウジアラビアにおいて石油・ガスパイプラインの保安監視案件を受注したと発表した。発注元は非開示としているが、「世界最大級の総合エネルギー・化学企業」が保有するパイプラインを対象として、セキュリティー目的の巡回監視を行うものだという。今後のグローバル展開に対