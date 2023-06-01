◇パ・リーグ西武6―3日本ハム（2026年5月17日エスコンF）新外国人の西武・ワイナンスが、来日初先発初勝利を挙げた。3回に2失点も4回以降は立ち直り、6回99球で5安打2失点。「凄くうれしい。チームが逆転勝ちするために点差を最小限に抑えて投げられたのが良かった」。キャンプで右肘を痛めて出遅れたが、西口監督は「勝ちを付けることができたのが大きい」と次回登板へ期待を寄せた。ドラフト2位左腕の岩城は9回を締