過去10年の傾向から勝ち馬を導き出す「G1データ王」は厳選5項目。各20点満点のポイント制で勝ち馬に迫る。牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は王道の桜花賞組に加え、新興勢力も参戦し多彩な顔触れとなった。最高得点を獲得したのは2冠を狙う桜花賞馬ではなく、あの馬だ。【（1）ステップ】桜花賞組は【7・5・6・57】と断トツの好成績。23年は掲示板を独占。24年も1〜4着を確保するなど中5週のローテが理想で20点。近年は