◇セ・リーグヤクルト5―1中日（2026年5月17日バンテリンD）コツコツが、勝つコツだった。ヤクルトは今季初の1試合複数犠打となる2つのバントを絡め5得点で快勝。池山監督は「スコアラーをはじめ、コーチもみんな一丸となって戦った成果」と笑った。コツコツと練習してきた積み重ねが本番で生きた。0―0の2回1死一、三塁。古賀が初球を一塁側へ転がしセーフティースクイズを決めた。試合前時点での犠打は12球団最少の3個