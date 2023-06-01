◇関西学生野球連盟春季リーグ第7節2回戦近大4―1関学大（2026年5月17日GOSANDO南港野球場）今秋ドラフト上位候補の近大・宮原が関学大戦で5回1失点と好投し、関大・米沢に並ぶ今春4勝目を挙げた。試合前に優勝の可能性が消滅した一戦。「この春最後の勝ち点を取ろう」と切り替えて被安打4に抑えた。18日の3回戦が今春最終戦。ここまで登板8試合47回2/3で防御率1.51（自責8）と結果を残し、「目標だった防御率0点台には