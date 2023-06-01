昨年2着のクイーンズウォークは3着に終わった。スタートを決めて中団で流れに乗ると、直線は満を持して外へ。上がり3F33秒1で追い込んだが、逃げ粘るエリカエクスプレスを鼻差かわすのが精いっぱい。今年も頂点には届かなかった。鞍上の西村淳は「初めて乗りましたが、良い状態で良い雰囲気だった」と振り返りつつ「最後は脚色が一緒になってしまった」と悔しさをにじませた。