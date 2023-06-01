◇バレーボール・大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第3戦大阪ブルテオン3―0サントリー（2026年5月17日横浜アリーナ）2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第3戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位の大阪Bが同1位のサントリーにストレート勝ちし、2勝1敗で初優勝を果たした。第1戦を落とした後に2連勝。15得点を挙げた主将の西田有志（26）がプレーオフの最優秀選手賞（MVP）を受賞した。歓喜の瞬間を迎えた西田が男泣