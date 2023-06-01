春の最強牝馬決定戦「第21回ヴィクトリアマイル」が17日、東京競馬場で行われた。単勝1・9倍の1番人気に推されたエンブロイダリーが直線半ばで力強く抜け出し、25年桜花賞、秋華賞に続くG1・3勝目を飾った。20日に47歳の誕生日を迎えるクリストフ・ルメールは2度目の当レース連覇を達成。JRA・G1通算60勝目のメモリアルVで、46歳最後のG1を彩った。これで今春のG1シリーズは、高松宮記念から1番人気が8連勝（J・G1含む）となった