◇関西学生野球連盟春季リーグ第7節2回戦関大6―0京大（2026年5月17日GOSANDO南港野球場）関西学生野球は、関大が京大を6―0で下し、2023年秋以来5季ぶり41度目（旧リーグ含む）の優勝を決めた。今秋ドラフト上位候補に挙がる米沢友翔投手（4年）が7回15奪三振、無失点に抑えて優勝投手に輝いた。全日本大学野球選手権（6月8日開幕、神宮ほか）には1995年以来31年ぶり12度目の出場となる。関大優勝の立役者となった米沢