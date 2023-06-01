オークス以来のG1戴冠を狙った2番人気カムニャックは2着。またもエンブロイダリーの後塵（こうじん）を拝した。テンション面が課題だったが、この日はパドック、馬場入りともにスムーズ。落ち着いたゲート入りから、しっかりスタートを決めた。道中は勝ち馬の後ろのポジション。直線は上がり3F33秒1の脚を使ったが、1馬身1/4届かなかった。川田は「しっかり我慢してくれて、とてもいい走りをしてくれました。勝つことはできなか