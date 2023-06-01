◇バレーボール・大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第3戦サントリー0−3大阪B（2026年5月17日横浜アリーナ）サントリーは2連覇を逃し、今季限りで退団する高橋藍が号泣した。競り合いとなった第1セットを落とすと、第3セットは18―25と圧倒されてストレート負け。自身も7得点にとどまり「最後は笑って終わりたかったし、このチームが終わってしまうのが悲しかった。まだまだ自分は未熟だし力不足」と肩を落とした。今