◇男子ゴルフツアー関西オープン最終日（2026年5月17日大阪府茨木CC東C＝6734ヤード、パー70）首位と1打差の4位から出た藤本佳則（36＝国際スポーツ振興協会）が6バーディー、1ボギーの65で回り、通算9アンダーで逆転優勝した。13年10月トーシン・トーナメント以来のツアー通算3勝目。12年216日ぶりの勝利はツアー史上3番目（海外を主戦場とする選手を除く）のブランク優勝となった。12年216日ぶり。待ち焦がれた瞬間